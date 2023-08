SPILIMBERGO (PORDENONE) - Tra sindacato e Socialteam non si trova l'accordo sui turni del personale nella casa di riposo di Spilimbergo ed è battaglia. La tensione era già alta anche a causa del lavoro sempre più pressante dei dipendenti a fronte del fatto che parte del personale è in ferie. Ora, con il passaggio a un turno di 12 ore, la tensione è salita alle stelle.



IL SINDACATO

«A causa della carenza di personale la Socialteam, società a capitale interamente pubblico che svolge il servizio di assistenza nella Casa di riposo di Spilimbergo - scrivono le organizzazioni sindacali - ha programmato per l'intero mese di agosto una turnistica che prevede per una parte importante degli operatori socio sanitari in servizio turni di lavoro di 12 ore a rotazione».



TROPPE ORE

Per l'organizzazione sindacale si tratta di un turno spropositato anche perchè viene chiesto a lavoratori che già si sono sobbarcati ore e ore di lavoro per coprire i buchi in organico e le ferie dei colleghi. In pratica il vero rischio è che il servizio possa andare tilt e che a rimetterci siano gli ospiti. «Si chiede ancora una volta - attacca ancora il sindacato - dopo i periodi difficilissimi dell'emergenza Covid, un impegno straordinario ed un sacrificio agli operatori per garantire un servizio fondamentale per gli ospiti della struttura di Spilimbergo».



LA RICHIESTA

Fp Cgil e Uil Fpl una proposta l'avevano fatta. «Abbiamo chiesto alla direzione Socialteam un riconoscimento economico adeguato a favore degli operatori, visto il carico di lavoro rilevante che gli stessi stanno sostenendo. Purtroppo Socialteam non ha risposto positivamente alle nostre richieste. Il confronto sindacale con Socialteam non si è concluso con un accordo. Ne siamo rammaricati, crediamo che sia un segnale negativo che si mostra al personale. Socialteam avrebbe potuto concordare un trattamento economico migliorativo - spiegano i sindacati - in grado di valorizzare l'impegno ed il carico di lavoro richiesto. Siamo, inoltre, preoccupati che l'attuale situazione degli organici resti estremamente critica per lungo tempo e non solo ad agosto. Se non si investe positivamente sul personale, se non lo si valorizza adeguatamente, sarà molto difficile pensare che la struttura esca dalle attuali difficoltà. Ci auguriamo che Socialteam non sottovaluti questi aspetti, che sono fondamentali per garantire a Spilimbergo un servizio socio-sanitario ed assistenziale adeguato».