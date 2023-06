Spara al fratello con un fucile ad aria compressa, all'arrivo i Carabinieri scoprono una tana dello spaccio: arrestati

PORDENONE - Erano in possesso di 37 piante di canapa indiana, di circa 1300 grammi di marijuana e 15 di hashish nonché di strumenti per la coltivazione, confezionamento dello stupefacente e bilancini di precisione.

I due due fratelli G.D., 23enne, e G.I. 25enne, della provincia di Pordenone, sono stati arrestati nella mattinata di oggi dai Carabinieri di Fiume Veneto e della Sezione Radiomobile intervenuti nella tarda serata di ieri nell’abitazione di residenza a seguito di una lite scoppiata tra i due per futili motivi.

Cosa è successo

È il fratello minore tra i due che, nel corso della discussione degenerata, viene colpito al fondoschiena e in modo non grave, da un colpo sparato con un fucile ad aria compressa e di libera vendita, che richiederà l’intervento dei sanitari del 118 e la segnalazione al 112. Sarà la successiva perquisizione domiciliare, operata dai militari giunti sul posto, che permetterà di rinvenire e sequestrare la carabina cal. 4,5, ma anche far emergere la presenza dello stupefacente e del piccolo laboratorio utilizzato per la coltivazione delle piante, il tutto debitamente sequestrato. I due fratelli per tale motivo, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e rimessi in libertà in attesa dell’udienza di convalida.