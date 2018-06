Minacciata di morte, umiliata e alla fine le spacca un dito: allontanato

di Paola Treppo

AVIANO (Pordenone) -, umiliata e alla fine lui le: allontanato dalla casa familiare un uomo di 55 anni diche non potrà più avvicinarsi alla compagna. Dovrà starle lontano almeno mille metri; a eseguire la misura cautelare, durante questo ultimo fine settimana, sono stati i carabinieri della stazione di Aviano.I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale dia seguito di una serie di indagini e accertamenti svolti nei confronti dell'uomo violento. Come si comportava con la donna? L'ha maltrattata più volte, umiliata, le ha procurato lesioni, l'ha minacciata di morte.Il 55enne ha tenuto questo comportamento dal novembre dello scorso anno e fino al maggio 2018. L'episodio forse più violento risale al 5 maggio scorso quando l'uomo, al culmine di un momento di ira, le ha fratturato il dito di una mano. La vittima era stata accolta allora ina Pordenone. Nel caso l'uomo non rispetti il divieto potrebbe finire agli arresti domiciliari o finire carcere.