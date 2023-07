Motori, fumo e rumori: il raduno disturba la quiete pubblica. Sospesa un'attività a Fiume Veneto

PORDENONE - Sospesa per sette giorni l'attività di un esercizio pubblico situato nell'area di servizio di distribuzione carburanti "Q8" a Fiume Veneto, in località Rivatte, via San Vito, n.34/A.

Nella mattinata di oggi, sabato 29 luglio, personale della polizia amministrativa e di sicurezza e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone hanno eseguito il provvedimento di sospensione ex art. 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), disposto dal Questore della Provincia di Pordenone, ponendo i sigilli al locale.

Cosa è successo

Il provvedimento è stato adottato in seguito a un intervento, effettuato nella serata dello scorso 21 aprile, quando nell'area di servizio si erano radunate oltre 150 auto e moto, alle quali erano state apportate modifiche estetiche e e meccaniche (cosiddette "tuning") per una "esibizione motoristica” lungo la pubblica via disturbando con la potenza dei loro motori il riposo e la quiete dei residenti e mettendo a rischio la sicurezza stradale. Nel corso dell’attività sono state elevate cinque contravvenzioni al Codice della Strada ed è stata disposta la revisione straordinaria di due mezzi per alterazioni strutturali agli scarichi ed ai pneumatici. A seguito di successivi accertamenti è stato riscontrato che analoghi eventi motoristici si erano svolti anche nelle serate di venerdì delle due settimane precedenti, 7 e 14 aprile. Sussistendo, quindi, i presupposti normativi previsti dall’art. 100 del T.U.L.P.S., il Questore della Provincia di Pordenone ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande del pubblico esercizio per un periodo di 7 giorni.