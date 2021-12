Bimbo di 12 anni tetraplegico, il carabiniere viene a sapere della sua passione e gli fa un regalo incredibile

SACILE - Un Luogotenente dei Carabinieri della Compagnia di Sacile (Pordenone), in occasione del Natale, ha donato la propria originale collezione di modellini di veicoli dell'Arma - unica nel suo genere - a un bimbo di 12 anni affetto da tetraplegia spastica in forma grave. Si tratta di una collezione composta da modellini di veicoli, fuoristrada, motociclette, elicotteri, e mezzi di Ordine Pubblico utilizzati dall'Arma dei Carabinieri nelle sue attività d'istituto dall'inizio della motorizzazione ad oggi, dalla Fiat Balilla, alla 1100 fino all'alfa Romeo 159. Il Luogotenente ha inteso donare la sua collezione quando è venuto a conoscenza della fortissima passione del minore per l'Arma dei Carabinieri. La famiglia del bimbo, nel ringraziare, ha raccontato di un piccino letteralmente rapito dalle miniature.