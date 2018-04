Per trovare l'anima gemella i pordenonesi spendono più di tutti

di Antonella Santarelli

PORDENONE Anche in tempi di crisi, i pordenonesi non badano a spese per trovare l’anima gemella. Secondo i dati forniti da SpeedDate.it, che organizza incontri e vacanze per anime sole a livello nazionale, infatti, «a Pordenone e provincia ogni cuore solitario spende mediamente 120 euro mensili, ovvero di 1.440 euro l’anno, nel tentativo di trovare un partner, rivelandosi più generoso rispetto alla media nazionale, che ne sborsa 100 al mese».



I single pordenonesi hanno un carattere aperto e tanta voglia di divertirsi, «come dimostra - aggiunge SpeedDate.it (reso immortale tanti anni fa da Carlo Verdone con il film “L’amore è eterno finché dura”) il boom di iscrizioni registrato in questi primi mesi dell’anno dal portale SpeedVacanze.it, ovvero il tour operator che ha inventato la formula dei viaggi e delle crociere di gruppo per chi si sente solo». Altra cosa singolare, sottolinea Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it, «in media ogni single pordenonese ha in agenda 28 appuntamenti l’anno. Numeri, questi, che confermano un elevato grado di apertura dei pordenonesi, in relazione alla ricerca di nuove opportunità per fare nuove conoscenze».

