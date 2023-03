SACILE (PORDENONE) - Settecentomila, poi 900 mila visualizzazioni, ma quando è comparso un video visto un milione e centomila volte è stato chiaro che su Youtube il sacilese più seguito è Shi. In realtà poi ad un esame più attento il video di maggior successo del parrucchiere sacilese segnava 3 milioni e 600 mila visitatori. Cifre da capogiro ma ancora "piccole" rispetto alle vette che questo 27enne di origini cinesi ha toccato su altri social: Instagram e Tik Tok. «Lì siamo arrivati a 7, 8 milioni di visualizzazioni con un singolo video». Parla italiano benissimo Shi e del resto «Ho fatto le scuole qui, alla Balliana Nievo».

Shi, il parrucchiere di Sacile



Nato a Fujian, è arrivato in Italia con i genitori all'età di 10 anni, Sacile, afferma «Ormai è casa mia». A 27 anni questo ragazzo ha già alle spalle un'esperienza che ne fa un professionista a tutto tondo ed anche il resto della sua vita ha poco a che spartire con quella della maggioranza dei suoi coetanei. Shi ha tre figli che hanno 2, 5 e 6 anni, ed una compagna che sposerà il prossimo agosto. Davanti, progetti ambiziosi «Sto pensando ad un'accademia da aprire a Milano». Lascerai Sacile? «Assolutamente no» risponde convinto. Visto in rete, Shi dà l'impressione di essere il parrucchiere delle bionde, specializzato nello sfornare "Chiare Ferragni", ma il parere è da profano.

Air touch

Spiega invece lui: «E' vero che molte bionde vengono da me perché spesso la tinta che hanno ottenuto non è piaciuta, troppo arancione o gialla nelle sfumature. Io ho inventato Air touch. Le faccio di un biondo chiaro ma che piace molto». In effetti le donne che escono dalle sue mani finiscono col sembrare tante perfette modelle. Costa tanto un'acconciatura da spot dello shampoo? «Tra i 200 ed i 300 euro: quando vengono qui per quel tipo di trattamento ci restano 4, 5 ore». Dunque una spesa non per tutte. «In realtà non è così perché il risultato dura sei mesi, anche un anno. A conti fatti vengono una volta e non ci pensano più per un bel po'». La tua clientela? «Un po' tutte le età, ma forse la fascia più presente è quella tra i 20 e i 40 anni». Quando non è nel suo salone di via San Liberale, dove tra fisse e stagiste lavorano una decina di persone, Shi insegna ai suoi colleghi: lo chiamano un po' ovunque in Italia, soprattutto a raccontare il suo Air touch. In un mondo in cui piccole influencer ucciderebbero per fare i numeri che colleziona lui, Shi non sembra molto toccato dal suo successo in rete. «I social per me funzionano, ma non sono una vera fonte di guadagno». Dice un detto che non si perde mai, si vince o si impara. Shi, che di negozi ne aveva tre qualche anno fa, ha preso le misure alla vita.



«La faccenda dei video è iniziata subito dopo i Lockdown, con le difficoltà che c'erano bisognava inventarsi qualcosa. Avevo saloni anche a Pordenone e Cordenons: li ho chiusi e ho ampliato quello di Sacile» dove, incredibile, arrivano clienti dalla Svizzera o dal Sud Italia: Sardegna, Puglia, Sicilia. «L'altro giorno è arrivata una signora da Bari: prendono una stanza d'albergo qui e in un paio di giorni fanno tutto». Arrivano a farsi i capelli anche influencer da un milione di follower. E' visibilmente innamorato di un mestiere che afferma di aver iniziato «Perchè non mi piaceva come mi tagliavano i capelli e così ho deciso che me li sarei tagliati da solo». Shi si è formato allo Ial di Pordenone per 3 anni, poi in varie Accademie milanesi: a 18 anni aveva già il suo primo negozio. Torni mai in Cina? «Qualche volta, da turista e perché lì ho ancora i miei nonni». Adesso si sta preparando per l'imminente Cosmoprof che si svolgerà la prossima settimana a Bologna «Tra il negozio e gli altri impegni lavoro 7 giorni su 7» confessa.



Hai mai fatto un pensiero alla Tv? «Troppo comico - risponde intendendo - troppo show». Sotto la camicia si intravedono sulle braccia dei coloratissimi tatoo, sulla sinistra dedicati ai figli, sulla destra ad altri momenti di vita sui quali preferisce non soffermarsi. 834 mila follower su Tik Tok, 222 mila su Instagram, 65 mila su Youtube: ti consideri un influencer? E' un po' titubante, il desiderio di essere modesto traspare: «Diciamo che i miei colleghi talvolta mi definiscono così».