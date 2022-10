PORCIA - Federico Cecchin è uno dei disegnatori più noti in Italia. Nato nel 1976, svolge la professione di grafico e caricaturista da 25 anni. Molti lo chiamano l'Uomo Polaroid per la sua capacità di realizzare una caricatura in meno di un minuto. Ha collaborato con innumerevoli aziende ed è una celebrità del web.

Eppure, nonostante il grande successo ottenuto, è ancora possibile incontrarlo in molti eventi di paese, dove si presta a regalare sorrisi a tutti con i suoi ritratti al volo. A seguire l'intervista che ci ha gentilmente concesso.

Qual è stato il suo percorso di studi?

«Ho studiato all'istituto d'arte. Poi ho fatto la scuola di design industriale a Padova e un master. Dopo il servizio militare sono andato a lavorare a Milano per diverse agenzie di comunicazione web. Ho lavorato anche per LifeGate e realizzato il logo di Impatto Zero. Inoltre ho inventato il logo di Bastardidentro. Poi sono tornato a Porcia e nel 2010 mi sono messo in proprio».

Quale è il segreto del suo successo?

«Ho cambiato un po' i paradigmi della caricatura cercando nelle persone il lato migliore. Voglio che questi disegni facciano sorridere coloro che li ricevono. È una questione di tecnica e velocità. Ho anche partecipato a programmi televisivi come Tu sì que vales e I soliti ignoti. L'anno scorso, con il Covid, mi fecero fare cinque puntate su Rai Gulp per insegnare ai bambini come disegnare».

Come è diventato così popolare sui Social?

«Ho sempre lavorato su internet, fin dagli anni '90. Nel 2019 ho installato Tik Tok. Ho avuto subito un grande successo postando un video in cui ritraevo un boliviano molto tatuato a un evento aziendale e in breve ha fatto 14 milioni di visualizzazioni. Oggi ho quasi 4 milioni di follower su Tik Tok, 192.000 su Instagram e 50.000 su Facebook, un social tutt'altro che morto a mio parere. Ho avuto un notevole riscontro, anche se ho dovuto lavorare moltissimo. Ogni giorno devo pubblicare diversi post e video, ma non è stressante. I social sono una grande opportunità».

Quale sarà la sua prossima fatica?

«A fine mese sarò al Lucca Comics, ospitato da uno degli sponsor del festival, Crodino. Mi hanno contattato per diventare il loro artista ufficiale. Quindi disegnerò con un tablet i visitatori con un bicchiere di Crodino. Starò lì 5 giorni, fino al 1° novembre, al padiglione Carducci, dedicato al Gaming».

C'è un artista che ammira particolarmente?

«Christoph Niemann. È una persona che stimo perché ha una creatività e un'intelligenza al di sopra della media ed è in grado di vedere cose che gli altri non vedono. Lui riesce a reinterpretare gli elementi comuni che trova in natura in qualcosa di nuovo e che ispira. Inoltre amo molto Klimt».

Lei ha un ruolo molto attivo nella comunità di Porcia?

«Ci tengo alla città dove vivo e mi sono sempre battuto per creare un impatto positivo, anche con piccole cose. Una volta sono intervenuto perché dei ragazzini imbrattavano con scritte i parchi giochi e i muri. Ma quei ragazzi non andavano puniti, bensì rieducati. Ho inventato una Facebook all'aria aperta, un luogo in cui potessero manifestare le proprie emozioni scrivendo e disegnando su due pannelli installati nel parco di Sant'Antonio. Credo molto nei giovani e vorrei che ci fosse più attenzione verso di loro con la costruzione di veri spazi pubblici a loro dedicati per contrastare la microdelinquenza».

Le è mai capitato di ritrarre un soggetto davvero strano o interessante?

«Non vedo l'ora di trovare un soggetto davvero strano e particolare. Sono sempre alla ricerca di personaggi strani, con vestiti strani, capelli strani li invito a contattarmi che vengo volentieri a disegnarli».