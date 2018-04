Strani rumori da dietro la credenza: la spostano e trovano un serpente

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALVASONE ARZENE (Pordenone) -in una casa didove, dal, giungevano strani rumori. La famiglia ha provato a capire di cosa si trattasse e ha notato la coda di un. Allora ha chiamato i vigili del fuoco perché temeva potesse essere unvelenoso eSul posto sono giunti i vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento che hanno catturato la, per poi liberarla nelle campagne. Non era unama un innocuo, popolarmente conosciuto come "carbonat", "sciarbon" o con altri appellativi che variano di luogo in luogo. L'intervento di cattura si è concluso intorno alle 13 di ieri, sabato 14 aprile; il serpentello sta bene e la famiglia è stata rassicurata.