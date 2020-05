Quarantenne scomparso da 2 giorni sul Piancavallo: cellulare trovato in auto

PIANCAVALLO - E' in corso sulle alture del Piancavallo un intervento di ricerca per un quarantenne di Gubbio, P. F., domiciliato a Pordenone di cui non si hanno più notizie da due giorni. La sua automobile è stata ritrovata dai Carabinieri a Roncjade. Sul posto i tecnici della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco. Le squadre di terra stanno perlustrando i sentieri, mentre due elicotteri sorvolano l'area dall'alto.

Il cellulare dell'uomo disperso è stato ritrovato nella sua auto e non è stato possibile attivare le sue ricerche tramite geolocalizzazione dello stesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA