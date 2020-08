SACILE - Dopo le due serate nelle quali a farla da padrona sono stati il canto e la musica (con le selezioni delle rock-band per Sarmeno Giovani) da oggi il programma della 747. Sagra dei osei darà spazio alla gastronomia con gli stand pronti ad appagare il gusto degli ospiti con specialità culinarie tipiche del Triveneto.



IL PROGRAMMA

Oggi, domenica, il via alle 10 nella corte di Palazzo Ragazzoni, al El Chiringuito la playa de los papagayos l'angolo di incontri, di amicizie, di svago già sperimentato da bambini e adulti; in piazzetta Manin e Piazza del Popolo apriranno invece gli spazi dedicati ai gusti e ai sapori con gli stand enogastronomici. Si riprenderà martedì, alle 18, in Corte di Palazzo Ragazzoni e contemporaneamente in piazza del Popolo e piazzetta Manin.



SFIDA IN CAMPO

In serata l'atteso incontro calcistico ormai entrato nella tradizione della manifestazione canora: al Campo sportivo Ermanno Sfriso si ospiterà la Notte dei campioni che opporrà la formazione della Pro Sacile a quella formata da esponenti dell'Amministrazione comunale e del consiglio comunale. Naturalmente è ancora top secret sulle formazioni, attorno alle quali trapela qualche malumore per annunciati spostamenti da un 11 all'altro che non sarebbe stato gradito e che aumenta l'agonismo che esploderà in campo, al fischio di avvio del direttore di gara anche quello segreto per impedire raccomandazioni.

GARA EUROPEA

Grande attesa per la serata di mercoledì: alle 21 sarà proposto un momento di forte impatto emotivo quando in piazza del Popolo i campioni europei di chioccolo e gli allievi della scuola della imitazione degli uccelli (lanciata alcuni anni fa dalla Pro Sacile) si affronteranno nella Coppa Italia che quest'anno assume un significato particolare. «Perché - come sottolinea la presidente della Pro Lorena Bin - abbiamo voluto dedicare l'evento a Giovanni Bana, per anni presidente delle giurie del concorso canoro, convinto sostenitore della Sagra dei osei, al quale abbiamo dedicato il Trofeo che consegneremo ai vincitori. Una serata - conclude - che abbiamo voluto dedicare a Giovanni per dirgli grazie delle tante attenzioni avute per Sacile e a difesa della nostra plurisecolare manifestazione canora». Una figura aggiunge il vicepresidente Zambon, coordinatore dei concorsi canori e pertanto particolarmente vicino alla passione, «che mi ha accomunato al dottor Bana che ricordo sempre con grande simpatia che ho stimato per la sua sensibilità per la natura». Il trofeo che quest'anno viene dedicato al suo nome è l' espressione della forte e sincera amicizia che lo hanno legato alla Pro Sacile. A questo punto il messaggio forte che la presidente lancia: «Da venerdì la edizione 2020 della Sagra dei osei entrerà nei momenti tradizionali che ci porteranno al concerto del 6 settembre che ci accompagnerà nella suggestione che la festa della natura risveglia in chi la ama».

