Sacile. Ventenne precipita dal quinto piano di casa: trasportato in ospedale in gravi condizioni

SACILE (PORDENONE) - Si è sfiorata la tragedia, nel primo giorno del nuovo anno, a due passi dal centro della cittadina in riva al Livenza. Sono infatti ore di grande apprensione per i genitori di un ventenne che ieri, nel primo pomeriggio, è caduto dal quinto piano di uno dei grandi palazzi che si trovano a lato di viale Lacchin, dietro alcuni noti negozi. È successo poco dopo l'ora di pranzo nella parte posteriore dell'edificio di sei piani dove il ragazzo vive con la famiglia.

I soccorsi sono stati tempestivi e mentre il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, nell'appartamento dei genitori si sono subito portati i carabinieri della Compagnia di Sacile (la caserma è poco lontano dal luogo dell'episodio sulla stessa strada).

Il capitano Danilo Passi e i suoi uomini hanno compiuto gli accertamenti del caso e raccolto testimonianze per far chiarezza sulla dinamica della caduta.

Il ragazzo, di origini straniere e residente a Sacile da circa un anno, è in condizioni critiche. Accolto in pronto soccorso e valutato dallo staff del reparto di Rianimazione, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Udine, dove ad attenderlo c'erano le équipe dell'Unità spinale e della terapia intensiva. Le sue condizioni sono molto gravi.