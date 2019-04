Lacrime per la scomparsa di ​Ivo Lot, insegnante, imprenditore e anima di Psi e Pd

di Michelangelo Scarabellotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SACILE - Sacile è in lutto per la scomparsa di Ivo Lot, 63 anni, insegnante e imprenditore, figura di spicco nella politica prima con il Psi locale e provinciale, poi con il Pd sacilese. Lot è stato anche amministratore, assessore e vicesindaco, appassionato particolarmente attento al sociale. Quella di Ivo Lot è stata una vita intensa nel mondo del lavoro e dell'impegno politico e istituzionale. Conseguito il diploma di perito industriale, ha intrapreso la strada dell'insegnamento prima alla scuola del mobile di Brugnera e poi all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato Piero Della Valentina. Contemporaneamente è iniziata anche la sua intensa attività politica nel partito socialista: nel 1979/80 è stato segretario della sezione sacilese, «dimostrando subito - ricorda l'ex vicesindaco e segretario socialista Elvi China - doti di mediazione, impegno e grande attivismo in una fase politica delicata per la città».