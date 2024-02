Sacile. Nonna Angela, il traguardo dei 104 anni: fiori e abbracci per la più anziana della città

SACILE (PORDENONE) - Ha compiuto ieri 104 anni la nonna di Sacile. Angela Pavan ha raggiunto il traguardo record circondata dall'affetto dei familiari. È la persona più anziana di tutta la comunità del Livenza.

Nata il 4 febbraio 1920 a Godega di Sant'Urbano (Tv), si è trasferita in città alla fine della Seconda guerra mondiale. Il fatto di essere considerato da tempo una sacilese doc è merito del marito Marcello Miotti che l'aveva convinta a trasferirsi ancora negli anni Quaranta, lasciando il lavoro nella fabbrica di torroni per occuparsi della famiglia, ora composta dal figlio Giovanni Battista, cinque nipoti e sette pronipoti.

E quando non ci sono i parenti, ci sono televisione e radio a farle compagnia. In particolare Radio Palazzo Carli. In ogni caso, tra ricordi e racconti dei suoi cari, Lina ha ancora una memoria di ferro. Del passato non dimentica la guerra, ma soprattutto il terremoto del 36. «Avevo 16 anni ripensa e avevo vissuto due mesi in una tenda al campo sportivo di Godega. Le case erano infatti inagibili a causa delle scosse», aveva raccontato per i suoi 100 anni. Un dramma dal quale, comunica, è nato il suo grande amore. «Servivano soldi per ricostruire allora il Comune aveva organizzato la vendita di biglietti della lotteria».