Ruba superalcolici da un supermercato e per guadagnare la fuga spinge a terra la guardia giurata, arrestato baby ladro

PORDENONE - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone hanno dato esecuzione alla misura cautelare in comunità per i minori nei confronti di un baby ladro, autore di una rapina impropria in danno di un supermercato del centro cittadino.

I fatti risalgono allo scorso 29 ottobre. Il malvivente si era avvicinato agli scaffali, aveva preso le due bottiglie di superalcolici e, dopo averle private del dispositivo antitaccheggio, le aveva nascoste nei pantaloni. Dopo il tentativo da parte del direttore di bloccare il ladro, è intervenuta la guardia giurata, che, frapponendosi alla porta d’uscita ha provato a fermare il giovane il quale tuttavia, per guadagnarsi la fuga, ha spinto la guardia fino a farla cadere per terra.

La successiva meticolosa attività di visione e analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del supermercato ha permesso agli investigatori della Squadra Mobile d’identificare l’autore della rapina in un quindicenne residente in un comune della provincia di Pordenone che veniva deferito alla Procura della Repubblica per il Tribunale di Minori di Trieste la quale, anche in considerazione dei numerosi precedenti del giovane, richiedeva l’applicazione di una misura cautelare che veniva concessa dal competente G.I.P. che disponeva il collocamento in una comunità per minori della Regione.