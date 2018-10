Fatta la nuova rotonda, si deve chiudere la strada: troppo pericolosa

di Emanuele Minca

CASARSA - Troppo pericoloso: il tratto di via Aldo Moro, dove interseca la nuova rotonda sulla statale 13 Pontebbana sarà pertanto temporaneamente chiuso al traffico viario. Questi sono i primi effetti dell'alzata di scudi dell'amministrazione Clarotto relativamente all'intersezione tra via Moro e la statale 13, in corrispondenza dell'hotel Sporting, dove è stata realizzata una rotonda, inserita nel contesto dei lavori per la terza corsia. Prima gli automobilisti, poi i social, quindi la politica locale si sono mossi contro l'impianto d'accesso/uscita di via Moro e contro la rotonda. Il sindaco Lavinia Clarotto aveva pertanto ottenuto un incontro col prefetto a Pordenone, Maria Rosaria Maiorino, per ribadire «che il manufatto presenta un grave problema di sicurezza e chiedere la valutazione da parte di esperti. Ieri mattina c'è stato il sopralluogo richiesto. Oltre al sindaco e alla polizia locale, sul posto sono arrivati rappresentanti della Polizia di Stato, di Fvg Strade, del commissario della terza corsia, e il direttore dei lavori. «Durante il sopralluogo tutti hanno constatato i problemi di sicurezza dell'opera - spiega il sindaco Clarotto -. Nello specifico, la vicinanza dell'intersezione della statale con via Aldo Moro, tanto che anche la Polizia stradale ha espresso dubbi sull'accesso viario. Sono state quindi formulate due ipotesi, ed, entrambe le soluzioni prevedono che un tratto di via Moro, quello che si interseca con la rotatoria, diventi a senso unico».



