Qualità della vita, Pordenone e Trieste si confermano nella top ten

TRIESTE - Pordenone e Trieste si confermano nella top Ten della classifica annuale sulla qualità della vita nelle province italiane condotta da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali). Il capoluogo della Destra Tagliamento guadagna una posizione rispetto al 2021 ed è all'8/o posto. Trieste segue al 9/o, ma rispetto a un anno fa scende di due posizioni. Udine è 26/a, in salita di 20 posti in un anno. Gorizia è 39/a (42/a nel 2021). Nel dettaglio, sia Pordenone che Trieste migliorano negli indicatori che riguardano la dimensione affari e lavoro, passando rispettivamente dal 9/o al 3/o posto e dall'11/o al 5/o. Nella classifica relativa alla sicurezza e ai reati denunciati, Pordenone si guadagna la medaglia d'oro; Udine è 7/a, Gorizia 84/a, Trieste 99/a. Il capoluogo di regione è 4/o per sicurezza sociale, mentre Udine è 8/a, entrambe in miglioramento. Trieste è inoltre seconda per istruzione (Udine è 7/a) e 8/a per reddito e ricchezza.