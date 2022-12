PORDENONE - Anche il Comune prova a metterci del suo per spingere gli acquisti in città a ridosso del Natale. E lo fa con un'iniziativa volta a favorire lo shopping nel capoluogo anche nei confronti di chi non vive a Pordenone. Con una delibera esecutiva di giunta, infatti, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani ha stabilito che, nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 dicembre, la sosta nei parcheggi multipiano Vallona, Oberdan, Candiani, Rivierasca, Tribunale, Corte del Bosco (escluso quindi il Verdi) sarà gratuita dalle 14 alle 24.

Sabato 24 dicembre la sosta sarà gratuita in tutta la città, sia nei parcheggi multipiano in struttura che nei parcheggi blu su strada. Giovedì 5 gennaio, prima giornata dei saldi invernali 2023, la sosta sarà gratuita nei parcheggi multipiano Vallona, Oberdan, Candiani, Rivierasca, Tribunale, Corte del Bosco (escluso il Verdi). L'intento di tali misure è supportare il commercio e i locali della città durante il periodo di maggior afflusso all'offerta commerciale per le feste natalizie e garantire un'adeguata rotazione della sosta su strada. In passato la stessa soluzione era stata apprezzata dal mondo del commercio locale ma allo stesso tempo criticata da chi - ad esempio - punta alla disincentivazione del traffico su gomma a beneficio invece di forme più verdi del trasporto. Il Comune in ogni caso ha tirato dritto, riproponendo la misura per favorire il commercio locale e allo stesso tempo per non gravare sugli automobilisti alla ricerca dell'ultimo regalo di Natale o del primo articolo scontato grazie ai saldi.