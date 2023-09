SACILE (PORDENONE) - Nuova segnalazione di cattivi odori nell'aria. A differenza di altre numerose occasioni, la storia va infatti avanti ormai da qualche anno senza che si trovi una soluzione o un responsabile, questa volta l'allarme è scattato in piena mattinata. Teatro della puzza, la zona di San Liberale.

L'odore pungente

Emilio Ditali, rappresentante locale del Wwf, la descrive come un odore acre che dà fastidio agli occhi e che taluni sentono anche in gola. Ditali ha poi subito avvisato dell'accaduto l'assessore all'ambiente Ariana Sabato, che in effetti non molto dopo era già sul posto. Il tempo di passare dagli uffici comunali per farsi accompagnare dal funzionario di settore e arrivare nella zona di San Liberale che «il vento aveva purtroppo già cambiato direzione, soffiando prima verso San Giovanni del Tempio e poi di nuovo verso la città. Abbiamo anche fatto un lungo giro alla ricerca di tracce o del cattivo odore stesso almeno per classificarlo, ma non ne abbiamo più trovato traccia» racconta Sabato, che invita i sacilesi ad avvisare subito il Comune o il suo stesso assessorato, se - ma sarebbe più corretto dire "quando", vista la periodicità - avvertiranno di nuovo una qualsiasi puzza.

L'allerta

«Non è facile rintracciare la fonte dei cattivi odori e bisogna anche capirne l'origine, se industriale o di altro tipo, e soprattutto la pericolosità. Bisogna riuscire a mettere in moto anche l'agenzia ambientale Arpa con i suoi tecnici, altra cosa non immediata». Comprenderne la provenienza sarebbe già un bel passo avanti e per questo magari un'allerta tempestiva potrebbe essere sufficiente. Altro passo importante sarebbe svelare se si tratti di effluvi nocivi, come taluni sospettano. Il problema dei cattivi odori riguarda spesso la parte a nord di Sacile, non lontano da insediamenti industriali tra i quali cercare. Nel caso di ieri, il dubbio è stato per un po' che la fonte della puzza potesse essere stato il cantiere per la nuova rotonda, dove però erano all'opera i soli operai addetti all'installazione dei pannelli fonoassorbenti e l'unico odore che si sentiva era quello del legno.

I precedenti

A Sacile, almeno in alcune zone della città, per lo più periferia, la questione dei cattivi odori è vecchia di almeno qualche anno ed è irrisolta da altrettanti. In episodi precedentemente segnalati dai cittadini a prevalere era un odore di gomma bruciata, non molto lontano come caratteristiche, da quello denunciato ieri. Al contrario, altre volte invece odore di bruciato diverso, anche un'area diversa, come quella vicino alla stazione. Episodio segnalato l'anno scorso. Un paio d'anni fa, invece, un residente di via Curiel si trovò una sera faccia a faccia con una nube che avanzava attraverso i fari del campo di calcio e la mattina dopo le auto erano ricoperte da uno strato rimasugli simili alla fuliggine. Altro tipo di cattivo odore, ma non meno fastidioso, fu nel 2018 quello che portò alcuni cittadini a mettersi in moto con una raccolta di firme. Obiettivo, evitare il pessimo odore in arrivo da allevamenti di polli di San Giovanni del Tempio.