SACILE - Prezzi delle abitazioni alle stelle, fino a 400mila euro per tre camere. Così, dal 2021, è salito il valore delle case nel giardino della Serenissima ed è aumentata anche la richiesta. Un cambiamento, quello avvenuto a Sacile, segnato nella gran parte dei casi dalla pandemia da Covid-19, che ha cambiato non solo la vita delle persone dal punto di vista sanitario e psicologico, ma anche nella quotidianità e nello stile. Sono in molti oggi coloro che, dopo avere attraversato un lungo periodo in quarantena all'interno della propria abitazione, senza poter socializzare con altri al di fuori della cerchia abitativa e fare spostamenti, cercano ambienti più confortevoli e ampi.



IL MERCATO

Non si cercano solo abitazioni in affitto, ma anche in vendita. Così nuclei familiari di tre-quattro persone abbandonano il proprio appartamento con una o due camere da letto per andare a vivere in uno spazio più grande, se possibile con ampio terrazzo o giardino, che sia usato o nuovo. «La richiesta dopo la pandemia è aumentata in maniera considerevole ha affermato Angelo Zaccaria, agente immobiliare da più di 25 anni ci troviamo di fronte ad un mercato in netta trasformazione. Non è più quello di 15 anni fa, oggi le persone cercano a Sacile non solo case in affitto, settore nel quale ormai la domanda ha superato nettamente l'offerta, ma anche da comprare. Sono in tanti coloro che già vivevano in zona e hanno deciso di cambiare abitazione e altrettanti i cittadini che dal Sud si sono trasferiti qui, hanno trovato lavoro nelle diverse aziende del Pordenonese o del Trevigiano e dopo anni di affitto vogliono stabilirsi e mettere le radici». Quello sacilese è un mercato che però non guarda solo agli italiani, ma anche agli americani, ai cinesi, agli albanesi e in parte ai marocchini. Gli statunitensi che dopo anni di lavoro nella base americana di Aviano decidono, arrivata l'età del pensionamento, di acquistare sono in aumento. «La richiesta di affitti da parte di americani è da sempre alta in questa zona, ha continuato l'agente sacilese - si tratta di una clientela apprezzata dai locatori e oggi avviene un cambiamento, molti desiderano comprare. Una cosa che mi ha stupito molto sono state due richieste di acquisto arrivate nel 2021 e nel 2022 da parte di due famiglie cinesi, che hanno dei negozi nella zona. Il mercato si sta dunque trasformando e aprendo a nuovi orizzonti». Della stessa opinione l'architetto Antonio Contino che sta seguendo alcuni nuovi cantieri in costruzione a Sacile: «Per le nuove abitazioni abbiamo una certa richiesta, nonostante i prezzi importanti. Oggi non si tende più a edificare abitazioni di piccole dimensioni, come succedeva qualche anno fa, ma il mercato è cambiato e la richiesta si aggira sui 90- 110 metri quadri. I prezzi per queste case, come dicevo, sono elevati, aumentati del 25 per cento a causa dell'elevato costo dei materiali e di costruzione, ma i vantaggi si vedranno in futuro, con i bassi consumi».



IL FUTURO

Un cambiamento considerevole, dunque, quello che sta avvenendo nel nostro territorio, complice la pandemia. Il Covid ha spinto molte persone a vendere, invogliate dall'aumento dei prezzi delle case, dovuto all'innalzamento del costi delle materie prime, conseguenza, in larga parte, del superbonus. Sono così lievitati i valori degli immobili usati e non. Per un appartamento nuovo il costo si aggira tra i 250mila e i 300mila euro, fino ad arrivare a 400mila per le tre camere da letto. Tanti coloro i quali si avvalgono anche dei mutui messi a disposizione dalle banche, nonostante il rallentamento delle pratiche e gli anziani che dalla periferia si accingono a trasferirsi verso il centro per avere i servizi a portata di mano.