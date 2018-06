Ritrovato un chilo di posate d'argento rubate: sono vostre? Chiamate i carabinieri

di Paola Treppo

POLCENIGO (Pordenone) - Sono vostre questein? Chiamate i carabinieri. I militari dell'Arma dalla aliquota Radiomobile della Compagnia dile hanno trovate nell'abitazione didi F.C., al momento rinchiuso nel carcere di Udine.Si tratta di 11 forchette, 7 cucchiai, 9 cucchiaini, un mestolo, un cucchiaio da portata e un forchettone, tutti d'argento, del peso complessivo di un chilogrammo. L'indagato non è stato in grado di indicare la loro provenienza e quindi gli investigatori ritengono che si tratti di stoviglie; per questo tutte le posate sono state sequestrate.Chi le riconosce come proprie deve chiamare i carabinieri ale, se l'ha fatta, portare in caserma. Le posate in argento sono state rinvenute nel corso di una perquisizione delegata dalla Procura dinell'ambito di un procedimento penale peraggravato a carico di F.C. un uomo che adesso è detenuto nel carcere di Udine per altri reati.