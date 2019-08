di Cristina Antonutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Quando ha girato l’angolo del palazzo di via Fratelli Bandiera, dove al civico 3 c’è la macelleria halal, una zaffata puzzolente ha investito il dirigente del Servizio igiene degli alimenti di origine animale, Daniele Sisto. Il veterinario doveva notificare all’immigrato che la gestisce da tre settimane la sospensione dell’attività di vendita della carne, provvedimento adottato in seguito alle carenze igienico sanitarie riscontrate durante l’ispezione del giorno precedente. Il gestore della macelleria aveva smaltito gli scarti di lavorazione, portato via tutta la carne e fatto pulizia. Eppure nel negozio c’era ancora un odore nauseabondo, ancora più accentuato all’esterno.