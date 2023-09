PORDENONE - La storia del Pordenone Calcio, almeno per quanto riguarda la prima squadra e la partecipazione ai campionati regionali, finisce qui. Finisce con l’immagine di giocatori e tecnici che raccattano le ultime cose dal centro De Marchi. Finisce con una guerra - di numeri e di parole - tra proprietà ed ex tesserati. Finisce male, con una spallata alle ultime speranze. Niente Eccellenza, a meno di miracoli e cavilli fin troppo difficili anche solo da immaginare. Niente di niente. Il calcio senior con i colori neroverdi rischia di essere spazzato via in una mattinata, quella di ieri, andata via a metà tra la smobilitazione e la prova muscolare. La proprietà del Pordenone Calcio, infatti, ha stracciato l’accordo con gli ex tesserati.