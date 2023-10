In motorino senza targa, senza casco, mascherato e ubriaco va a sbattere contro l'auto della Polizia. E dai controlli viene fuori molto di più

PORCIA (PORDENONE) - Non aveva sicuramente deciso di passare inosservato un 21enne, arrestato perché alla guida di un motorino privo di targa, senza indossare il casco e nascosto con una maschera tipo Anonymous. Tuttavia, per non farsi mancare nulla, il giovane ha tentato una manovra azzardata per sottrarsi al controllo di Polizia e si è andato a scontrare con un'auto di servizio. Ma non è ancora tutto: sottoposto ai controlli, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di cm 21 e, dopo l'alcoltest, è anche risultato positivo.

Dietro di sé il 21enne aveva un passeggero. Ma lo stesso motorino è risultato rubato. Portato in questura, dunque, dopo aver acquisito foto e impronte digitali, è emerso che i documenti forniti dal 21enne non corrispondevano alla vera identità del conducente, M.D.. Su quest’ultimo gravava infatti un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Pordenone, con cui il giudice disponeva la custodia cautelare in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Gli agenti hanno quindi sequestrato il coltello in possesso di M.D., nonché di una lama di 15 cm, trovata nel baule del ciclomotore, e di un coltello da cucina, trovata a terra. Deferito in stato di libertà anche il passeggero Z.A.

per il reato di ricettazione in concorso.

Il conducente, infine, è stato portato presso la Casa Circondariale di Pordenone e deferito all’A.G. per i reati di porto abusivo di strumenti atti ad offendere, ricettazione in concorso e falsa attestazione sull’identità personale, nonché sanzionato per guida in stato di ebrezza.