A bordo del motorino strappa la borsetta ad una anziana: arrestato

TRIESTE - La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un triestino 46enne per il reato di furto con strappo. L'uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, la mattina del 17 febbraio scorso, a bordo di un ciclomotore, anch'esso rubato, ha strappato la borsetta ad un’anziana in via Burton, dandosi poi alla fuga. Quasi nell’immediatezza, la Squadra Mobile ha intercettato in una via del centro cittadino un individuo corrispondente alle descrizioni dell’autore del fatto, procedendo così ad un servizio di osservazione nei suoi confronti. Il 46enne è stato quindi fermato, poco dopo, quando ha tentato di disfarsi in un cassonetto dei rifiuti di una borsa in plastica contenente la borsetta, il portafogli ed i documenti della donna anziana. Negli uffici della Questura l’uomo ha ammesso di ulteriori furti con strappo, commessi tra dicembre e febbraio e per i quali era stato denunciato. Gli affetti personali facenti parte della refurtiva sono stati restituiti alla signora, così come lo scooter usato per commettere il fatto al legittimo proprietario.