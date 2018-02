Perde il controllo dell'auto, abbatte il palo e cappotta: gravissimo

di Paola Treppo

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (Pordenone) - Perde il controllo dell'auto, abbatte il palo dellanel campo:. L'Incidente stradale è accaduto poco prima delle 18,, in via Treviso, sulla sp1, al chilometro 18+800. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento San Vito al Tagliamento.Nel ribaltarsi in un campo arato, il conducente del mezzo haunTelecom. L'automobilista è rimasto ferito in maniera grave ed è stato estratto dall'abitacolo con l'impiego di un. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Spilimbergo. Sulla sp una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova.