Ripreso da un 32enne per il parcheggio sullo spazio pedonale: lo prende a pugni

MANIAGO - Lui, operaio 24enne originario di Palermo ma residente a Maniago, colpisce il 32enne di Fanna con unal volto. Ma è l'unico colpo che va a bersaglio: il friulano pratica infatti arti marziali e para i successivi cazzotti del siculo uno ad uno, con disinvoltura, nonostante la rapida successione. Una lite avvenuta domenica scorsa per unpoi degenerata, che si è conclusa doppiamente male per l'aggressore, denunciato dai carabinieri di Maniago per lesioni personali e minaccia aggravata.