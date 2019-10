Precipita col parapendio dopo il decollo sul Valinis, grave un 22enne

MEDUNO - Un, F.L., tedesco, è precipitato poco dopo il decollo sul monte Valinis in Comune di Meduno (Pordenone), oggi 31 ottobre verso le 14. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone, in collegamento con la sala operativa regionale emergenza sanitaria (SORES) che ha immediatamente individuato la posizione. Contemporaneamente si alzava in volo l'elicottero sanitario e venivano inviati i vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago e la squadra Speleo Alpino Fluiale (SAF) dalla sede centrale. Una volta giunti sul posto le condizioni del velista sono subito apparse gravi con traumi e fratture esposte. Sul posto l'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia e l'ambulanza di Maniago.