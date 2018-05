Si perde e tenta di attraversare a piedi il torrente sotto il temporale

di Paola Treppo

BARCIS e MANIAGO (Pordenone) - Una donna di 59 anni diè rimastanel greto delCellina nel pomeriggio di oggi, domenica 27 maggio, intorno alle 15. L'area da cui è giunta la chiamata di aiuto è quella del Prescudin. Sul posto sono intervenute dopo poco due squadre dei vigili del fuoco che l'hanno tratta in salvo.Mentrenel sentiero del Prescudin, la donna era scesa nel torrente sottostante e, inoltrandosi, aveva perso il sentiero che le permetteva di risalire a monte; in quel momento, inoltre, si è scatenato un forte temporale con fulmini, pioggia e grandine. La 59enne ha deciso di proseguire lungo il greto e tentare diil torrente Cellina dove confluisce il torrente Prescudin, anche perché la sua auto si trovava nel parcheggio vicino alla regionale, di fronte alla strada di accesso allaResasi conto che l'acqua non consentiva l'attraversamento in sicurezza, ha chiamato aiuto telefonando al Nue 112. Sul posto sono giunti i pompieri dal Distaccamento di Maniago, con una squadra, e dalla Centrale di Pordenone, con una attrezzata per interventi Saf, speleo alpini fluviali, con un gommone da rafting. Gli operatori Saf si sono calati col gommone lungo la riva del Cellina e, attraversato il torrente, hanno recuperato la donna, imbarcandola sul gommone e portandola in sicurezza fino alla sponda dal lato della strada regionale. La 59enne ha così raggiunto l'auto e ha potuto far rientro a casa.