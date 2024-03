Tragedia a Sottomarina. Kevin Varagnolo, il ragazzo che ha tentato di salvare la famiglia rimasta uccisa nel rogo della propria casa. Sono momenti tremendi quelli raccontati da Kevin, primo a tentare di salvare la famiglia Boscolo Veronese. Il ragazzo ha visto il fumo ed è subito accorso, non solo, d'istinto si è arrampicato dalla finestra e ha cercato in ogni modo di prestare aiuto, insieme ad altre persone, purtroppo per Gianni Boscolo Scarmanati, Gisella Veronese e il figlio Davide non c'è stato nulla da fare.

«Ho visto la signora alla finestra che chiedeva aiuto, poi è scomparsa». Incendio in casa a Sottomarina, morte tre persone