Scontro tra due auto: la passeggera ferita soccorsa dai vigili del fuoco

di Paola Treppo

CORDENONS (Pordenone) -in via Pasch aintorno alle 17 di ieri, martedì primo maggio. Nello scontro tra due auto è rimasta leggermente ferita la passeggera di una delle due autovetture coinvolte nell'impatto. Giunti sul luogo dell'incidente, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e, contemporaneamente, hanno soccorso la, mettendo in atto le procedure Tpss, cioè le tecniche di primo soccorso sanitario, in attesa dell'arrivo dell'equipaggio di una ambulanza.Tutti i vigili del fuoco, infatti, sono in possesso di una abilitazione che si compone di due pacchetti formativi: il supporto alle funzioni vitali in caso die il supporto vitale al traumatizzato. Per rendere operative queste competenze, in tutti i mezzi dei pompieri che intervengono è presente uno zaino sanitario e unsemi automatico. Questa dotazione è di importanza fondamentale perché capita che i vigili del fuoco siano i primi ad arrivare sul luogo in cui c'è una emergenza o che il luogo del soccorso non sia raggiungibile da parte del personale sanitario.