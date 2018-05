Sfreccia in sella alla sua Kawasaki ma il sorpasso azzardato lo incastra e la moto fa una brutta fine

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Un uomo di 32 anni di(Treviso) è stato sorpreso in sella a unain viale Venezia a Pordenone mentre stavauna fila di auto in un tratto dove era vietato. Gli agenti della polizia locale die Roveredo in Piano gli hanno intimato l'alt e hanno scoperto che l'assicurazione della moto era, nel marzo 2017. La due ruote, inoltre,. La Kawasaki 1000 è stata posta sotto sequestro e per il veneto le sanzioni, in tutto, ammontano a circa 1000 euro.In questi ultimi giorni la polizia locale ha pizzicato 15 mezzi che circolavano senza revisione; 105 i conducenti dei veicoli che sono stati multati per infrazioni al codice della strada tra cui 2 per uso del telefonino alla guida e due per mancato uso delle cinture di sicurezza; altri due mezzi, infine, sono stati trovati senza assicurazione.