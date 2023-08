Muore a 20 anni Aidan, il diploma in ospedale e l'incontro con l'idolo di Youtube: gli ultimi sogni realizzati prima di chiudere gli occhi

PORDENONE - Prima di andarsene ha realizzato due obiettivi che si era prefissato.

Ma cosa sono due traguardi raggiunti a vent'anni se la vita si spezza quando non dovrebbe? Se ne è andato troppo presto Aidan Cassaro, il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina, venerdì 4 agosto nel reparto di pediatria dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove era ricoverato. Un ragazzo tanto giovane quanto coraggioso, che non si è mai arreso alla malattia. Nei tre anni di sofferenza è riuscito a conseguire il diploma, e questo fa parte dei "doveri" di un giovane della sua età. Poi però ci sono i sogni e uno lo ha realizzato incontrando il suo mito, lo youtuber The Pruld, Paride Cardinali, famoso per i video dedicati a Dark Soul. A supportarlo nella preparazione scolastica Nadia Poletto e Silvia Burelli, coordinatrici della "Scuola in ospedale", che hanno accompagnato Aidan nel superamento dell'esame di maturità al Liceo Galvani di Cordenons con un brillante voto finale, 78/100. Una soddisfazione indimenticabile, applaudita da tutto il reparto. E poi il sogno realizzato, l'incontro con The Pruld, a cui ha rivelato il desiderio di realizzare un giorno un videogioco, come quelli a cui si dedicava per riempire le lunghe e pesanti ore nel letto di ospedale. Un sogno, questo, che il destino crudele gli impedirà di realizzare. Nei suoi occhi, che ora dall'alto abbracciano mamma Denise e papà Antonino, Aidan porterà per sempre la gioia di questi brevi ma intensi momenti di felicità.