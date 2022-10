CASARSA - Una vita sui pattini, tra gli alti e i bassi che a volte riserva lo sport agonistico a chi lo abbraccia, e un sogno che si realizza. La ventisettenne casarsese Veronica Colussi, psicologa e insegnante, oltre che sportiva, sta per volare a Buenos Aires per partecipare ai campionati del mondo di pattinaggio artistico a rotelle, i World Skate Games 2022. Con lei ci saranno gli altri 11 atleti del Piccolo gruppo Division, della Asd Pattinaggio Artistico Portogruaro.

IL VIAGGIO E L'APPELLO

La partenza per l'Argentina è prevista per il 31 ottobre, mentre la competizione che vedrà scendere in pista i giovani della Division 11 ragazze e un ragazzo è in programma per il 5 novembre. Dal gruppo, pluripremiato negli anni (5 ori e 3 argenti ai campionati del mondo, 11 ori, 6 argenti e 3 bronzi ai campionati europei, e oltre una trentina di titoli a quelli italiani), arriva un appello: quello di «sostenere uno sport che purtroppo non è considerato professionistico», come spiega Veronica. Le trasferte sono quasi totalmente a carico degli atleti. Per cercare di alleggerire la spesa complessiva da sostenere per viaggiare a Buenos Aires, il gruppo ha creato una campagna di raccolta fondi online: il link si può trovare sulle pagine social della società. La formazione Division gareggerà nella categoria spettacolo e inscenerà Senza tempo, una performance dedicata alle icone del passato diventate in qualche modo eterne, come fa intendere il titolo.

L'atleta casarsese interpreterà l'inventore Thomas Edison e nella magia della «storia raccontata con i pattini», come la definisce, sarà in compagnia di Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, e perfino William Shakespeare. Con Senza tempo i dodici atleti si sono già guadagnati il primo posto al campionato italiano e il secondo a quello europeo. È stato lo spettacolo della ripartenza, dopo lo stop dovuto alla pandemia.

IL RISCATTO

«Per un'agonista, due anni senza gare sono durissimi commenta Veronica puoi allenarti lo stesso, ma manca un obiettivo forte, e di conseguenza la motivazione». È un anno quasi di riscatto, quello in corso, per la formazione di atleti, ma anche per la casarsese nello specifico, che racconta di «aver pensato seriamente, in più occasioni, di mollare tutto». «Poi però, per fortuna, sono ricaduta nella trappola del pattinaggio, la mia passione più grande, che non ho mai tradito», continua Veronica, che pattina da quando aveva solo 4 anni. Una carriera lunga oltre due decenni, cominciata dalla palestra di San Vito con l'associazione locale di pattinaggio artistico. La giovane fa parte della formazione di Portogruaro, ma è iscritta alla società Pattinaggio Artistico Azzanese, di cui è pioniera, insieme ad una decina di atleti e alle loro famiglie. Nel 2003 Veronica è diventata campionessa italiana nel singolo, specialità a cui si è dedicata fino all'età di 18 anni. Poi, un primo momento di crisi. «L'ansia da prestazione mi ha tirato qualche brutto scherzo: gli allenamenti andavano in un modo e le gare in un altro. Dopo un brutto campionato, nel 2013, mi sono detta: smetto», riferisce l'atleta. E invece sono arrivate altre esperienze: il quartetto, con tre care amiche, e il pattinaggio artistico di coppia. Poi, la seconda crisi e la chiamata salvifica' dalla Division, con cui Veronica pattina da 4 anni. Ad avere la meglio, dunque, sono sempre state la tenacia e la costanza, e nel frattempo, ai traguardi sportivi si sono aggiunti quelli personali e professionali.

La ventisettenne è psicologa clinica dello sviluppo, con laurea magistrale all'Università di Padova nel 2020 e il successivo praticantato. Veronica ha anche conseguito un master in psicologia dello sport. Un modo per unire, in futuro, «il desiderio di fare la psicologa, che è al primo posto, e il pattinaggio, che è la cosa che da sempre mi dà le emozioni più forti», conclude la campionessa.