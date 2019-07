Mattia, il reporter friulano che sfida i narcos in Sudamerica

di Alessio Tellan

SAN VITO -in missione sudamericana per conoscere da vicino una nuova realtà, comprendere i meccanismi più profondi e gettare le basi per il suo futuro. «Sogno di diventare giornalista professionista, possibilmente fuori dall'Italia». Il sanviteseha scelto un tirocinio impegnativo ma al tempo stesso gratificante per terminare il suo percorso di laurea specialistica di Giornalismo e cultura editoriale promosso dall'Università di Parma. Un viaggio oltreoceano guadagnato con la vittoria del bando Overworld, programma di ateneo finalizzato all'ampliamento delle opportunità di studio e mobilità verso le sedi non europee. «Sono arrivato qui a febbraio racconta Mattia insieme ad altri due colleghi di Parma e ci resterò fino ad agosto, quando terminerà il mio tirocinio». Sei mesi di ricerca che, a giudicare dalle intenzioni del sanvitese, potrebbero riprendere dopo la