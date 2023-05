- È stato l'ex convento di San Francesco in piazza della Motta a fare da cornice, ieri mattina, 14 maggio, alletra il, vice comandante della stazione carabinieri di Campoformido (Ud) e già in servizio a Pordenone, e il, comandante della Compagnia carabinieri di Pordenone.Il matrimonio è stato celebrato dal sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani . Una giornata di festa per la coppia, i loro amici e colleghi che poi hanno potuto proseguire insieme i festeggiamenti nel ristorante Fossa Mala di Fiume Veneto.Ai due sposi le felicitazioni dei giornalisti della redazione di Pordenone del Gazzettino.