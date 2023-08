MANIAGO - Non ci sono soltanto i cartelli in friulano che stanno facendo discutere in questo scorcio di estate. Se, infatti, i segnali stradali in marilenghe hanno fatto aprire persino un dibattito politico, non solo a Pordenone, ci sono altre realtà che dimostrano come l’attenzione all’apposizione della segnaletica sia piuttosto scarsa. Nei giorni scorsi, sul blog di Maniago sono fioccate segnalazioni quantomeno singolari. Come il cartello che è stato posizionato nella nuova rotonda, lungo la regionale 464, a Fratta: il messaggio sembra inequivocabile, segnalando la fine della giurisdizione comunale. Peccato che sia l’esatto contrario: in quel punto, per chi arriva da Spilimbergo, inizia il Comune di Maniago, che si sviluppa poi per molti chilometri: in ogni caso (come ha informato anche il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia), la segnaletica di colore bianco indica semplicemente il centro abitato, non la città. Definizioni che, tuttavia, rischiano di diventare cervellotiche per un visitatore. Non è, comunque, una rarità quanto evidenziato nella città dei coltellerie. I dati Istat parlano chiaro, la distrazione o l’indecisione risultano tra le cause più ricorrenti di incidente stradale, ma gran parte di questi incidenti è dovuta anche all’inadeguatezza della segnaletica: infatti, quasi la metà dei segnali stradali in Italia non è conforme alle norme e la manutenzione delle strade è del tutto insufficiente.

LA FOTOGRAFIA

Secondo la Società italiana di infrastrutture viarie, la distrazione del guidatore, l’eccesso di velocità, l’ebbrezza rappresentano solo il 40% dei motivi di incidente. Il 30% dipende dalla manutenzione delle strade e un altro 30% da come è strutturata e segnalata la rete stradale. In Italia sono presenti oltre 12 milioni di cartelli (fonte Asaps), un numero eccessivo di segnalazioni spesso errate o fuorvianti, inoltre l’ultima ricerca sullo stato della segnaletica in Italia denuncia un’insufficiente qualità dei segnali stradali. In caso di incidente causato dalla scarsa manutenzione del manto stradale o dal deterioramento e inadeguatezza della segnaletica stradale collocata in modo non idoneo ad avvisare gli automobilisti del pericolo, l’Ente proprietario della strada è sempre responsabile, mentre per quanto riguarda i cartelli stradali posti in modo errato, la responsabilità resta sempre dell’Ente, purché si riesca a fornire la prova, che non sempre è possibile. Nel caso di Maniago non ci sono rischi di incidenti, ma in ballo c’è l’efficacia comunicativa e promozionale.