Raffiche di vento e pioggia, volano via ombrelloni, sedie e tavolini. Caduti anche alberi

PORDENONE - Un violento temporale, con forti raffuche di vento, si è abbattuto verso le 13.30 di oggi, giovedì 18 agosto, su Pordenone e provincia. I Vigili del fuoco stanno intervenendo in diverse località per rimuovere alberi e grossi rami che si sono spezzati creando situazioni di pericolo sulle strade. Al momento le richieste di intervento sono una cinquantina.

In centro a Pordenone le raffiche di vento hanno fatto volare via ombrelloni, sedie e tavolini posizionati all'esterno dei locali pubblici. Un paio di alberi sono caduti al lago della Burida, divelti anche diversi cartelloni pubblicitari lungo le strade, soprattutto in via Cappuccini. Gli operai del Comune stanno invece sistemanti i cassonetti che si sono ribaltati lungo viale Grigoletti e viale Martelli.

I distaccamenti dei vigili del fuoco di Spilimbergo e San Vito al Tagliamento sono invece intervenuti per mettere in sicurezza pali e alberi pericolanti a Spilimbergo e a Sesto al Reghena.