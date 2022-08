Fortunale sul Delta del Po, crolla una parete alla casa di riposo, allagamenti, blackout e danni in tutto il Polesine

ROVIGO - La Casa di riposo “Ingegner Pedrelli” di Ariano nel Polesine è quello che ha avuto la peggio dal passaggio del fortunale che oggi - 18 agosto - all’ora di pranzo si è abbattuto nel Delta del Po. Una parte della struttura laterale è crollata al suolo, colpendo anche qualche auto che si trovava parcheggiata lì nei pressi. Si presume che una forte corrente d'aria possa essersi insinuata nella tromba dell’ascensore per poi portare via con sé la parete. Fortunatamente nessun danno è stato registrato all’interno della casa di riposo che fa parte del Consorzio servizi sociali Isola di Ariano e gli ospiti hanno potuto continuare ad usufruire del servizio senza alcuna interruzione.

Nel frattempo la sindaca Luisa Beltrame ed il direttore del Ciass, Daniele Panella insieme ai tecnici hanno effettuato un primo sopralluogo per valutare l'entità dei danni per un intervento d'urgenza. A seguito del forte temporale si sono inoltre registrati blackout energetici sparsi lungo il territorio comunale: Piano, Rivà, Grillara e parte del capoluogo, mentre nella zona di Crociara alcuni residenti raccontano di alberi divelti e tetti volati via.

Altri danni meno gravi in altre zone del Polesine ma allagamenti si segnalano un po' ovunuqe a partire da Boara Polesine.