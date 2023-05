PRATA DI PORDENONE - Sconcerto e dolore a Villanova di Prata per l'improvvisa scomparsa di Marco Rosalen, 48 anni, trovato privo di vita nel proprio letto mercoledì mattina dalla mamma Angela, che era andata a svegliarlo. Le cause del decesso non sono state accertate. L'uomo da qualche tempo si stava sottoponendo a continui controlli medici per monitorare i progressi della terapia che gli era stata prescritta in seguito ad un ictus emorragico, che lo aveva colpito nel mese di gennaio. «Mio fratello Marco a causa di quell'episodio era stato operato all'ospedale di Udine - ricorda la sorella Paola -. Ne era uscito bene, stava seguendo le cure e si era ripreso. Diceva di sentirsi meglio. Perciò questa morte improvvisa ci colpisce ancora di più».



Marco Rosalen abitava nella casa di famiglia a Villanova insieme alla mamma Angela, vedova del marito Antonio scomparso cinque anni fa. L'unico figlio maschio, che non era sposato, era rimasto a vivere con i genitori e si era preso cura di loro. Dopo avere conseguito il diploma di scuola media inferiore, Marco era andato subito a lavorare in aziende della zona. L'ultimo impiego lo aveva avuto al mobilificio Santarossa, fino alla chiusura dell'azienda, e da cinque anni era a casa senza lavoro, sempre accanto alla madre Angela, che lo piange insieme alle sorelle Paola e Patrizia, ai nipoti Matteo, Angelica, Letizia e ai cognati. «Marco era una persona buona, generosa e sensibile - dice Paola -. Grande tifoso della Ferrari e della Juventus, ci mancheranno tantissimo la sua gioia di vivere e il suo entusiasmo».



La comunità di Villanova gli darà l'ultimo saluto oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale. La salma giungerà dalla Casa funeraria Frè di Gorgo al Monticano. I familiari invitano a donare offerte alla Fondazione Biasotto in memoria di Marco.



cr.sp.