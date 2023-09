Ex consigliere regionale e sindaco, Ivo Moras lascia la Lega: «Troppe divergenze, avvio un mio percorso sempre nel centro destra»

BRUGNERA - La Lega Salvini friulana perde uno dei suoi più noti esponenti. Ivo Moras, già sindaco di Brugnera ed ex consigliere regionale, ha annunciato ieri, 19 settembrem di avere lascito il partito ed ha affidato ai social il messaggio che annuncia la sua decisione.

"Oggi per me è una data importante: mi sono dimesso da socio militante della Lega. Ho percorso, in questi anni, diversa strada, raggiungendo risultati personali e per il partito molto importanti: ho dato e ricevuto molto - scrive Ivo Moras -. Oggi, in democrazia, rispetto le decisioni, le proposte, le esternazioni Lega che cadono dall'alto; molte non le condivido e ho deciso di concludere questa esperienza e avviare un percorso politico diverso dal precedente, ma sempre nel centro destra. Rimarrò al servizio della comunità come ho sempre fatto nella mia vita: da volontario fino all'impegno politico. Per me la politica è passione, impegno e soprattutto servizio. Per la gente, con la gente, tra la gente. Ad maiora semper".

Moras anticipa che, prossimamente, illustrerà più dettagliatamente la sua presa di posizione in una conferenza stampa.

Intanto la sua uscita fa rumore, vista la notorietà acquisita in tanti anni di attività politica, sia a livello locale che regionale all'interno della Lega Nord e Lega Salvini.

Ivo Moras, 59 anni compiuti il marzo scorso, ha cominciato ad impegnarsi nell'amministrazione della cosa pubblica a Brugnera, il suo paese di residenza. Sposato e padre di due figli, diploma da ragioniere e perito commerciale al "Mattiussi" di Pordenone, l'ex esponente leghista dal 2004 al 2009 è stato assessore al Bilancio e Finanze di Brugnera. Incarico che gli ha aperto la strada alla candidatura di sindaco. Ed, infatti, Moras è stato eletto primo cittadino, sempre sotto il simbolo della Lega, una prima volta dal giugno 2009 allo stesso mese del 2014. Ripresentatosi alle elezioni amministrative dello stesso anno, è stato riconfermato nel ruolo di sindaco, carica ricoperta fino al gennaio 2018.

Si è poi profilata la scelta di sedere in Consiglio regionale con il gruppo Lega Salvini. Ivo Moras ha quindi lasciato il posto di sindaco e si è candidato alle elezioni regionali del maggio 2018, risultando eletto. Dall'assemblea regionale gli è stata affidata la presidenza della Terza commissione permanente, ed è stato anche componente della Prima commissione. Ivo Moras è rimasto in carica fino al 25 aprile 2023, fino a quando si è conclusa la dodicesima legislatura, poiché non è stato rieletto nelle consultazioni regionali del 2 e 3 aprile scorsi.

Oltre all'ambito politico, Moras dedica il suo impegno anche al sociale, sostenendo "Calzini Spaiati Asp", un'associazione no profit di Pordenone nata per supportare famiglie con bambini e ragazzi affetti da Adhd, Dsa e disturbi del comportamento. "Faccio parte di questa nuova famiglia, con umiltà - scrive nella sua pagina web - cercando di mettere a frutto le competenze maturate e le conoscenze acquisite".