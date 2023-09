Zaia: «Sono a Pontida per i militanti, è la loro festa». Bottacin, Marcato e Caner non salgono sul palco

VENEZIA - «Vengo per frequentare il "pratone" perchè da sempre sono venuto a Pontida per i militanti. Questa è la loro festa, direi che è quasi la festa del ringraziamento dei militanti e se non ci fossero loro, la Lega non sarebbe quella che è oggi». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai giornalisti che l'hanno sentito sotto il palco del raduno di Pontida.

Niente assessori veneti sul palco

Da rilevare che sul palco non sono saliti i tre assessori regionali Gianpaolo Bottacin, Roberto Marcato e Federico Caner.