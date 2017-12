Furti seriali con la bici TurismoFvg: preso 56enne che vive in hotel

di Paola Treppo

CERVIGNANO e PORDENONE - Ruba unadi quelle che la Regione Friuli Venezia Giulia concede a noleggio gratuito ai turisti e la usa per razziare scuole, l'Interporto di Cervignano, un vivaio e un distributore di benzina.Con questa bici "sponsorizzata" mette a segno una ventina diin meno di due mesi, uno ogni tre giorni. Nel suo mirino finiscono soprattutto i, di qualunque cosa. Li scassina e arraffa monete e banconote.Siamo nella primavera scorsa quando, a seguito di numerose denunce di furto, i carabinieri della stazione didel Friuli si mettono sulle sue tracce.Visionano i nastri della video sorveglianza privata e pubblica delle zone e degli edifici finiti nel mirino del ladro seriale di monete, che si trovano quasi tutti nel territorio di questo popoloso centro della Bassa Friulana.Alla fine lo pizzicano e lo identificano. È un uomo di 56 anni dicon diversi precedenti penali alle spalle. Vive in una stanza didi Cervignano ed è proprio lì, in hotel, che nella giornata di ieri, giovedì 30 novembre, i militari dell'Arma loper furto aggravato e continuato.A seguito di unaeseguita su delega della Procura di Udine, i carabinieri rinvengono nelle sue disponibilità arnesi atti allo scasso tra cui alcuni cacciavite che il 56enne usava per forzare la macchinette automatiche.Sono stati trovati anche gli abiti che il friulano indossava durante i suoi raid ladreschi, quasi tutti notturni: giaccone e pants scuri, posti sotto sequestro. Gli abiti "mimetici" erano proprio quelli che gli inquirenti avevano visto nelle immagini dei nastri dellaSono state derubate più volte le scuole di Cervignano, l'Interporto di Cervignano e la pompa di benzina Q8 sempre dello stesso paese.