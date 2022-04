AZZANO - Volevano lasciare a “digiuno” i 136 bambini della scuola, portando via in due grande borse termiche della scuola, pesce, carne (compresi gli hamburger di vitello che avrebbero dovuto essere consumati per il pranzo di ieri), un prosciutto intero, formaggio, quaranta vasetti di yogurt, le mozzarelle che servivano per la pizza di fine settimana, trecentocinquanta euro che servivano ad acquistare i libri già ordinati per la biblioteca della scuola e un altro centinaio di euro da utilizzare alla bisogna.



NEL WEEKEND

L’incredibile furto è stato messo a segno il fine settimana da alcuni malviventi ai danni della scuola materna parrocchiale “Beata Vergine del Rosario”, in via San Giovanni Bosco ad Azzano Decimo. La spiacevole scoperta è stata fatta ieri mattina alla riapertura della scuola, intorno alle ore 7, dal cuoco, Giuseppe, che entrando nella mensa ha notato la serratura di una delle porte d’ingresso della scuola che era stata scassiniata. Un furto che ha destato rabbia, quello andato a segno alla scuola dell’infanzia parrocchiale. I ladri che hanno agito indisturbati sono entrati nel fine settimana quando la scuola rimane chiusa. È stata la stessa coordinatrice Catia Minatel a informare il parroco don Aldo Moras e Albino Momentè, rispettivamente presidente e vice della struttura scolastica, i quali hanno denunciato il furto alla locale stazione dei carabinieri. È stata quindi operata una sanificazione dei locali al fine di favorire un rientro in sicurezza da parte dei bambini frequentanti la scuola.



STRUTTURA NEL MIRINO



La scuola materna dista pochi passi dall’oratorio don Bosco, colpito negli anni scorsi diverse volte dai ladri; questa volta è toccata alla scuola. A raccontare l’accaduto è Minatel: «La scuola si chiude il venerdì sera alle 18.30 dopo la pulizia delle signore e si riapre il lunedì - ricorda la coordinatrice -. Ieri mattina alla riapertura il cuoco dei bambini, Giuseppe, verso le 7, ha aperto alle ragazze del pre -scuola, trovando la porta del mio ufficio aperta. Le porte dell’ufficio della direzione e della segreteria, che prima della chiusura vengono chiuse a chiave, erano entrambe aperte, una cosa strana. Così abbiamo avvisato il parroco e poi è partita la denuncia alle forze dell’ordine. I ladri, forse più di uno, hanno forzato la porta sul retro che porta alla palestra e ai magazzini, dalla parte del centro sportivo e una volta entrati si sono diretti nell’ufficio della direzione, hanno setacciato, rovistato i cassetti e lo schedario, portando via un centinaio di euro. Hanno forzato anche la porta della segreteria – precisa Minatel - e dopo aver frugato a fondo hanno rubato circa 350 euro, soldi che servivano per comprare dei libri nuovi per la biblioteca. Non contenti si sono diretti in cucina e dal frigo, dopo aver rubato due borse frigo che usiamo per le gite, le più capienti, le hanno riempite di cibo e alimenti. Anche gli hamburger (non tutti) che avrebbero dovuto essere consumati proprio al pranzo di ieri. Così ieri il cuoco ha cucinato pesce e carne, gli alimenti rimasti. È vergognoso che approfittino della scuola per rubare il cibo dei bambini e dei soldi messi da parte per i libri».

I DANNI



Non sono ancora stati quantificati, ma potrebbero aggirarsi intorno ai 1.500-2 mila euro, ma il gesto lascia davvero increduli viste le modalità con le quali è stato messo a segno, a danno dei bambini di una scuola. Un gesto che fa male.