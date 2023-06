CORDENONS - Un laboratorio di cucina per coinvolgere gli anziani in un'esperienza multisensoriale. È questa l'iniziativa promossa dall'Asp Virginia Fabbri Taliento di Cordenons che ha coinvolto i suoi ospiti nella preparazione manuale di tagliatelle, gnocchi e crostate, impastando e tirando a mano come una volta. Il progetto è stato realizzato grazie al supporto di Sodexo, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, il cui staff ha contribuito a preparare il condimento dei pasti.



I DETTAGLI

L'iniziativa, che si è svolta in tre appuntamenti, si è inserita nell'ottica di una ripresa delle attività di animazione , con l'obiettivo di rivitalizzare la manualità degli ospiti della struttura, di rievocare i ricordi passati e di potenziare o mantenere le abilità adattive e funzionali necessarie nelle attività di vita quotidiana. Inoltre la finalità è stata anche quella di avvicinare gli stessi ospiti della struttura alle tradizioni del territorio e di ricreare un ambiente famigliare e accogliente, attraverso la ritualità della preparazione di ricette tipicamente italiane. Protagoniste del primo appuntamento sono state le tagliatelle, preparate da 10 anziani insieme alla cuoca di Sodexo Mimoza Haskaj e condite con sugo preparato dal personale dell'azienda. Visto l'indice di gradimento, si sono tenuti anche un secondo e un terzo laboratorio in cui gli anziani della struttura hanno potuto cimentarsi nella realizzazione degli gnocchi e di crostate con la marmellata. «Il laboratorio multisensoriale di cucina si è svolto in un clima di gioia, divertimento e spensieratezza per gli anziani ma anche per tutto il personale coinvolto commenta Valentina Battiston, direttore generale dell'Asp -. Questo progetto ha reso i nostri nonni non passivi fruitori ma protagonisti attivi della preparazione di tagliatelle e gnocchi. A Sodexo va il nostro ringraziamento». «Siamo molto soddisfatti di questo progetto e dei risultati che stiamo registrando - commenta Irene Valda, dietista di Sodexo Italia -. Attraverso il cibo vogliamo riavvicinare gli ospiti della casa di riposo a quelle sensazioni che con il passare degli anni hanno dimenticato facendoli sentire sempre più a casa e coinvolgendoli attivamente nella preparazione dei pasti». L'iniziativa dell'Asp Virginia Fabbri Taliento di Cordenons proseguirà con nuovi appuntamenti culinari ogni primo giovedì del mese fino alla fine del 2023.