La fiera Radioamatore pronta a battere tutti i record

PORDENONE - Ritorna a Pordenone la manifestazione fieristica dei record. Ben 4 manifestazioni, 10 aree tematiche, 9 padiglioni, un unico biglietto di ingresso. Questa in estrema sintesi l’offerta espositiva della 57^ edizione diin programma alla Fiera di Pordenone il. Con i suoi oltre 200 espositori totali e il grande pubblico atteso da tutto il Nordest Italia e da Slovenia e Croazia, è questa la manifestazione leader in Italia nel settore dell’elettronica di consumo e informatica low cost, nonché punto d’incontro per tutti coloro che vivono la “passione digitale”. Quattro manifestazioni in contemporanea arricchiscono ancora di più l’offerta espositiva compresa nell’unico biglietto di Fiera del Radioamatore acquistabile on line ( www.radioamatorepordenone.it ) al prezzo promozionale di 8 € (fino alle ore 23.59 di venerdì 21 aprile) o direttamente in fiera e sempre on line nei giorni della manifestazione al prezzo intero di 10 €. Gli eventi che arricchiscono l’offerta espositiva di Radioamatore sono: Fotomercato, mostra scambio di antiquariato, modernariato e digitale fotografico al padiglione 8, Nordest Colleziona-Uniformexpo mostra mercato di collezionismo militare, filatelia e numismatica al padiglione 4 e la novità assoluta per, una rassegna di mezzi di trasporto storici e accessori. Protagoniste saranno le auto e moto storiche ma la manifestazione è aperta anche a barche, aerei e tutti i mezzi a motore.