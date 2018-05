Giovane militare della base Usaf travolto dal furgone: è in fin di vita

di P.T.

ROVEREDO e BUDOIA (Pordenone) - Gravein Piano, in località Tornielli, poco prima delle 7.30 di oggi, martedì 8 maggio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri in servizio al Comando dell'Aeronautica militare di, un furgone ha travolto un giovaneLa persona che è rimasta ferita è un cittadino, undella base, A.D. le sue iniziali, 26 anni. Il ragazzo è stato travolto da un furgoncino guidato da un uomo didi 75 anni. L'incidente si è verificato vicino all'aeroporto Pagliano e Gori.Il ragazzo americano è stato soccorso dal personale medico dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido, inviato dalla centrale Sores di Palmanova. Il ventiseienne, che ha riportato traumi molto gravi, è stato stabilizzato dalla equipe sanitaria che ha eseguito manovre avanzate di. Poi è stato assicurato a una barella e portato in volo, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Accolto in terapia intensiva, è in pericolo di vita.