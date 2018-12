Infortunio: cade da 5 metri è grave all'ospedale, indagano i carabinieri

CASTELNOVO DEL FRIULI ( PORDENONE) - Un grave infortunio domestico si è verificato questa mattina, poco prima delle 11, a Castelnovo del Friuli (Pordenone), in località Franz. Per cause al vaglio dei Carabinieri della locale stazione, un uomo è caduto da un'altezza di circa cinque metri, riportando un importante trauma cranico e lombare. Soccorso dapprima dai sanitari di un'ambulanza giunta da Spililmbergo, il paziente è stato successivamente stabilizzato dall'equipe medica dell'elisoccorso regionale e trasferito d'urgenza in ospedale a Udine: sempre rimasto cosciente, non sarebbe in pericolo di vita.

