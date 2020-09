Tamponamento a catena, quattro auto "incollate" sulla Pontebbana

PORDENONE - Alle ore 18.30 di oggi, mercoledì 16 settembre, la squadra dei vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta sulla statale 13 per un incidente che ha coinvolto quattro autovetture.

Il tamponamento a catena non ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma il traffico è andato in titl. Tra le persone coinvolte, due - un uomo e una donna - sono state soccorse dal personale del 118, in collaborazione con i pompieri. Sul posto anche la Polizia locale di Pordenone.

Ultimo aggiornamento: 20:17

