Incidente stradale e la Pontebbana va in tilt, feriti due automobilisti

SACILE - Verso le 19 di oggi, mercoledì 16 settembre, sulla Pontebbana, in corrispondenza dell'uscita Sacile est, si è verificato un incidente stradale che ha creato molti disagi alla circolazione.



Due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale. I conducenti sono usciti da soli dai rispettivi abitacoli. Le loro condizioni erano buone, ma sono stati ugualmente trasportati in ambulanza all'ospedale di Pordenone per accertamenti.



Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Pordenone, che dopo aver collaborato con il 118 per l'assistenza ai due feriti, ha messo in sicurezza i mezzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA